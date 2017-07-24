Украинские пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом

Украинские пограничники задержали гражданина Германии, разыскиваемого за совершение террористических действий, а также гражданина Турции, подозреваемого в непреднамеренном убийстве.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины, накануне в аэропорту "Киев" пограничники во время прохождения паспортного контроля задержали иностранца, разыскиваемого за совершение террористических действий. В отношении гражданина Германии, 1965 года рождения, сработала база данных Интерпола. Кроме того, пограничники установили, что правоохранительные органы Германии разыскивали его по обвинению в терроризме. В Украину иностранец прибыл рейсом "Кельн – Киев".

А в понедельник в пункте пропуска "Борисполь" пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина Турции, 1973 года рождения, который направлялся на вылет рейсом "Киев – Стамбул". Однако попасть на рейс он не смог, так как в отношении иностранца сработала база данных Интерпола – мужчину разыскивали за совершение непреднамеренного убийства.

В обоих случаях проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанные иностранцы переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий.

В погранведомстве указали, что с начала текущего года сотрудники Госпогранслужбы по базе данных Интерпола задержали 1330 человек, находившихся в международном розыске.