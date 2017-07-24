Автомобиль "Жигули" взорвался в центре Одессы

Автомобиль "Жигули" взорвался на улице Жуковского, 33 в центре Одессы в понедельник.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Одесской области в понедельник, в результате взрыва погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, этот автомобиль был дооборудован газовой установкой и, скорее всего, взорвалась именно она.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые устанавливают обстоятельства инцидента.