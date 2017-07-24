Ремонтники приступили к восстановлению линий электропередач ДФС

Бригады энергетиков приступили к ремонту линий электропередач Донецкой фильтровальной станции (ДФС), сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в понедельник.

"Сегодня в 9:00 бригады энергетиков начали ремонт поврежденных участков линии электропередач Донецкой фильтровальной станции", - сообщается на странице ведомства в Twitter.

Как сообщалось, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).