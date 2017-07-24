Российских военных на Донбассе заставляют сдавать личные документы и удалять страницы в соцсетях

Российское командование продолжает осуществлять меры с целью сокрытия участия граждан РФ в боевых действиях на оккупированной территории востока Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В соединениях и частях 1, 2 АК продолжается реализация мер по сокрытию участия граждан РФ в боевых действиях на оккупированной территории востока Украины путем изъятия у них личных документов (паспортов и военных билетов). Установлено, что эти мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением Генерального штаба ВС РФ и контролируются сотрудниками ФСБ РФ. Кроме того, российских военнослужащих заставляют удалять личные страницы в социальных сетях", - говорится в сводке ГУР (по состоянию на 24 июля) в понедельник на странице в Фейсбуке.

Разведка также информирует, что среди личного состава российских оккупационных войск отмечаются очередные случаи небоевых потерь и суицидов из-за издевательств российских офицеров и доведения подчиненных к самоубийству. Так, 23 июля военнослужащий одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ совершил самоубийство из личного оружия. В то же время командование выдает подобные небоевые потери как гибель на передовой позиции при выполнении боевых задач.