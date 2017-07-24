Донецкая фильтровальная станция не работает, для жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре – ГСЧС

По состоянию на 7 часов утра понедельника электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб.м.

Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников.

Как сообщалось, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).