Река Кура может стать транспортной артерией перегруженного автомобилями Тбилиси

Речной транспорт может помочь в решении проблемы автомобильных пробок, которые последние годы, особенно в часы пик, парализуют Тбилиси, считают власти города.

"В частности, предполагается использовать реку Мтквари (Куру), которая протекает с юго-запада на восток через всю территорию Грузии и разделяет Тбилиси на две части", - сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в мэрии Тбилиси.

Как отметили в мэрии, использовать реку для решения транспортных проблем предлагают авторы генерального плана землепользования грузинской столицы. Генплан планируется окончательно утвердить в сентябре текущего года.

По мнению авторов генплана, отметили в мэрии, по реке вполне можно пустить речной транспорт, который станет альтернативой наземному транспорту и метрополитену города. Для этого необходимо капитально очистить реку, исследовать глубину у берегов и снизить разницу между их высотой и уровнем воды, а также оборудовать места стоянок речного транспорта.

Мтквари - самая крупная река Грузии и всего Закавказья. Она проходит по территориям трех государств - берет начало в Турции, затем протекает через территорию Грузии и заканчивается в Азербайджане, впадая в Каспийское море. Общая протяженность Мтквари составляет 1 тыс. 364 км, из них на территории Грузии - 351 км, площадь бассейна реки - 188 тыс. кв. км.

Генплан землепользования Тбилиси предполагает также развитие подвесных канатных дорог в городе, количество которых планируется увеличить с нынешних трех до девяти, других транспортных коммуникаций столицы, в том числе строительство новых станций метро и прокладку новых автобусных маршрутов.