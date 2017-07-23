Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО в воскресенье, о пострадавших не сообщается

Количество обстрелов позиций сил антитеррористической операции со стороны незаконных вооруженных формирований в воскресенье была небольшой, однако боевики продолжили подвергать опасности местное население, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 23 июля.

На донецком направлении сообщается о трех обстрелах, два из которых были с применением минометов. "Около 11 часов преступники открыли огонь из стрелкового оружия по жилищам мирных жителей поселка Зайцево. В результате обстрела полностью сгорели три дома. Также на Донецком направлении боевики около часа ночи из гранатомета и стрелкового оружия стреляли по украинским опорным пунктам вблизи Авдеевки. Огнем в ответ силы АТО заставили противника соблюдать тишину. Кроме того, две мины калибра 82 мм бандиты выпустили по шахте Бутовка", - говорится в сообщении.

"На луганском направлении стрелковое оружие врага работало близ поселков Крымское и Малиновое", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

В штабе расценивают ситуацию в зоне АТО в воскресенье как стабильную.

О пострадавших в результате обстрелов военнослужащих или мирных жителях не сообщается.