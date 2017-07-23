Три дома сгорели в результате обстрела Зайцево со стороны боевиков – пресс-центр АТО

В результате обстрела населенного пункта Зайцево со стороны боевиков полностью сгорели три дома, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук по информации украинской стороны СЦКК.

"23-го июля около 11.15 во время обстрела со стороны НВФ ОРДО позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Зайцево под огонь противника также попали жилые кварталы населенного пункта. В результате обстрела боевиков из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов с использованием зажигательных пуль сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на три жилых дома по улицам Мересьева, Лескова и Вернадского", - говорится в сообщении.

Все три дома почти полностью сгорели.

Мирные жители – обитатели разрушенных домов не пострадали – они вовремя покинули свои дома.