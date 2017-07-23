В ГУР сообщают о случаях отказа боевиков от продления контрактов

Участники находящихся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей российских военных формирований отказываются от продления контрактов и возвращаются в РФ, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В соединениях и частях российских оккупационных войск из-за отсутствия мотивации, неудовлетворительных условий несения службы и издевательства русских офицеров над подчиненным личным составом сохраняется тенденция к дезертирству и отказу от продления контракта военнослужащими. Так, в 3 отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ около 10 лиц отказалось от продолжения военной службы и заключения нового контракта. В одном из подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК военнослужащий с оружием самовольно оставил пост и убыл в направлении границы из РФ", - говорится в сводке о ситуации в ОРДЛО по состоянию на 23 июля.

"Кроме того, со стороны русских оккупантов продолжаются безнаказанные преступления по отношению к гражданскому населению. Так, в полосе ответственности 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК одним из высокопоставленных должностных лиц из числа "российских кураторов" было совершено ДТП, в результате которой тяжело травмированы двое гражданских лиц преклонного возраста. Военный преступник к ответственности не привлечен", - сообщают в ГУР.