Спецпредставитель Госдепа США Волкер вернется в Киев во вторник, после чего отправится в Париж

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) заявляет, что вернется из Донецкой области в Киев в понедельник, 24 июля, после чего отбудет в Париж.

"Я прибыл в Украину вчера, проведу два дня в этой части Украины – с удовольствием побывал в Донецкой области. Завтра я буду в Киеве, после чего я отбуду в западную Европу… Я буду в Париже - там будет встреча с французскими и немецкими партнерами. После этого я буду в Брюсселе, я буду в Вене и затем в Лондоне до конца недели", - рассказал К.Волкер на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье.

Как сообщалось, 7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля.