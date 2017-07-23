Боевики обстреляли Зайцево, повреждены два дома

Незаконные вооруженные формирования обстреляли пгт Зайцево Бахмутского района в воскресенье, в результате обстрела повреждены два нежилых дома, пострадавших нет, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

"Террористы открыли огонь по населенному пункту сегодня около 9.00. В результате попадания снарядов повреждены два дома. Полиция работает на месте события и документирует последствия обстрела. Информация о событии поступила в полицию в 13.48", - говорится в сообщении, опубликованном на странице облуправления полиции в воскресенье.

По данным правоохранителей, по ул.Лескова снаряд попал в нежилой дом, по ул.Вернадского - в крышу летней кухни. "По предварительной информации, потерпевших в результате обстрела нет. На место обстрела для документирования последствий и помощи людям направлена следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Факт будет внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.