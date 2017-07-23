Убийцы нашли адрес проживания полковника ГУР Шаповала из открытого реестра Минюста

Следствие установило, что место жительства убитого ранее в Киеве сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала из открытого реестра недвижимости Министерства юстиции Украины, заявляет главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, этот же источник был использован для указания анкетных данных в постановлении об аресте заочно арестованных в РФ прокурора Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачка.

"Для указания анкетных данных в постановлении на арест - проживание военных прокуроров следкомом РФ установлено из открытого (стоит 20 грн) реестра недвижимости украинского Минюста с помощью украинского паспорта, ранее выданного на оккупированной теперь территории Луганской области. Сделано по тому же принципу, как устанавливали местожительство подорванного полковника ГУР МОУ Шаповала. Доказано следствием" – написал А.Матиос на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"Прокурорам выделяем охрану", - добавил он.

Как сообщалось, утром 27 июня в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник ГУР Минобороны Украины полковник М.Шаповал, 1978 г.р. Уголовное производство открыто по статье 258 УК Украины (теракт).

23 июля появилась информация о том, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинских следователя и прокурора Р.Кравченко и В.Приймачка, инициировавших уголовное преследование гражданина командующего Черноморским флотом РФ адмирала Александра Витко.