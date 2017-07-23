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14:44 23.07.2017

Спецпредставитель Госдепа США Волкер и посол США Йованович прибыли на Донбасс

Официальный визит представителей Государственного департамента США в район проведения АТО во главе со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером начался с посещения штаба оперативно-тактической группировки "Донецк", сообщает штаб АТО в воскресенье.

В район проведения АТО прибыла также посол США в Украине Мари Йованович. "Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями во время ведения боевых действий, структурой и организацией военным управлением и т.п. Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", - говорится в сообщении.

Делегацию со стороны Вооруженных сил Украины сопровождали руководитель АТО на территории Донецкой и Луганской областей Александр Локота, а также директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Украины Анатолий Петренко.

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Интерфакс-Украина
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