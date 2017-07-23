Правоохранители задержали 26 злоумышленников на блокпостах Донецкой области за неделю

Полицейские задержали 26 злоумышленников за минувшую неделю на блокпостах в Донецкой области, среди них боевики и их пособники, мошенники, насильник и убийца, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области в воскресенье.

"За неделю через блокпосты прошло 1,6 тысяч грузовиков, 23 тысячи легковых автомобилей и 44 тысячи граждан. В результате контроля сотрудниками полиции выявлено 89 правонарушений. Полицейские предотвратили 9 попыток перевозки нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки. Среди запрещенного груза были обнаружены 2 боевых гранаты и 100 г тротила, а также охотничье оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Также в результате проверки были задержаны 10 лиц, которые, согласно базам данных, участвовали в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", а также обнаружили 17 лиц, которые поддерживают связь с боевиками. "Относительно всех проводится проверка", - отмечается в сообщении.

Кроме того, полицейские задержали 15 лиц, которые находились в розыске за совершение преступлений - убийство по неосторожности, насилие, грабежи, кражи, мошенничество, подделка документов и т.п. В Краматорске благодаря проверке на блокпосте злоумышленник, который совершил кражу с проникновением в жилище, был задержан "по горячим следам" - не смог покинуть черту города.

В облуправлении полиции напомнили, что в Краматорске для полиции северных районов Донецкой области было проведено занятие по организации работы мобильных блокпостов, что даст возможность тщательнее противостоять преступности и предупреждать правонарушения.