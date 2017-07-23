Завершились учения "Си Бриз-2017" в Одессе

В Одессе закончились многонациональные учения "Си Бриз-2017", длившиеся с 10 до 23 июля, сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины в воскресенье.

"План учений был повестью реализован. А уже в конце учений инициативная группа анонсировала еще более насыщенные учения "Sea Breeze-2018", разработка которых начнется уже через несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Во время церемонии закрытия "Sea Breeze - 2017" руководство учений отметило, что нынешние маневры отличались от всех предыдущих значительно выросшим уровнем сложности. "И именно такие мероприятия укрепили взаимодействие и усилили региональную безопасность и стабильность. Как отметил капитан 1 ранга Мэтью Леман, каждая страна-участница может гордиться результатами учений, а Украина, как страна-хозяин, и которая проводит эти учения еще с 1990-х годов, может гордиться больше всего", - отмечают в ведомстве.

В рамках учений привлекалось до 30 кораблей и катеров Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, США, Турции, Румынии и Грузии. Кроме того, в учениях участвовали представители Вооруженных сил Азербайджана, Болгарии, Бельгии, Великобритании, Грузии, Канады, Молдовы, Литвы, Норвегии, Польши и Греции.

В учениях также участвовали украинские пограничники. "Особенностью участия корабельно-катерного состава Морской охраны Госпогранслужбы традиционно является то, что параллельно с выполнением заданий по учениям боевые единицы несут настоящую пограничную службу в территориальном море и в Исключительной (морской) экономической зоне Украины", - рассказали в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, учения "Си Бриз - 2017" стартовали в Одессе 10 июля и закончатся в сентябре этого года. Учения пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

В общей сложности в учениях принимают участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек. При этом с украинской стороны в мероприятиях "Си Бриза", кроме Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, примут участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины.

"Си Бриз" проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины" от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.