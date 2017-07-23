В начале недели в Украине будет жарко и сухо, лишь на западе дожди с грозами

В ближайшие сутки, 24 июля, погоду Украины будет определять жаркий и сухой воздух, на западе страны ожидается неустойчивая погода, сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины в понедельник ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°, в южной части ночью 18-23°, днем 28-33°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,9 градусов жары в 2009 году, а самая низкая - ночью на отметке 9,4 градусов выше ноля в 1906 году.

Во вторник, 25 июля, в западных областях Украины также ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, на юге страны и в Закарпатье 19-24°; днем 27-32°, на юге 33-35°.

В Киеве 25 июля - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.

23 июля температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева 22°.