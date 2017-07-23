События

10:24 23.07.2017

Франция, Египет и Швеция запросили проведение консультаций СБ ООН в связи с обострением в Иерусалиме - источник

Франция, Египет и Швеция запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН связи с напряженной обстановкой в Иерусалиме, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

"Обсуждение последних событий в Иерусалиме состоится в понедельник в первой половине дня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инициаторами встречи выступили Египет, Швеция и Франция.

Ранее сообщалось, что три палестинца погибли в результате столкновений с израильскими военными в Иерусалиме, а более 190 человек получили ранения. Беспорядки в городе начались после ужесточения мер безопасности на Храмовой горе из-за нападения на полицейских несколько дней назад. Израильские власти временно запретили вход на территорию Храмовой горы палестинским мужчинам в возрасте до 50 лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В результате ДТП в Киевской области погибли 5 человек

Боевики за сутки 18 раз обстреливали позиции сил АТО – штаб

Боевики обесточили Донецкую фильтровальную станцию – Украинская сторона СЦКК

22 июля – день покоя в зоне АТО

Суд избрал активистке Femen меру пресечения в виде личного обязательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия представляет угрозу США, важно предотвратить конфликт с ней - председатель ОКНШ

Пентагон предупредил о возможности вооруженной конфронтации с КНДР

Правоохранители ищут мужчину, выманившего у харьковского пенсионера почти $6 тыс. по схеме "ваш сын в полиции"

Мороженое со вкусом Хванчкары и чурчхелы появилось в Тбилиси

Прокуратура требует пожизненного заключения фермера, убившего бизнес-партнера и ранившего милиционера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Спорт питание на price.ua
РЕКЛАМА