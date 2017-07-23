События

09:55 23.07.2017

В результате ДТП в Киевской области погибли 5 человек

Пятеро человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области утром воскресенья, 23 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"Вблизи с. Пшеничное в 5 час. 10 мин. 23 июля на трассе Киев-Одесса водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Интерфакс-Украина
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