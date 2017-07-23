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09:04 23.07.2017

Россия представляет угрозу США, важно предотвратить конфликт с ней - председатель ОКНШ

Россия, как ядерная держава, представляет угрозу Соединенным Штатам, поэтому важно не допустить конфликта с РФ, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

"Наша задача - предотвратить конфликт с Россией, которая является ядерной державой, и в этом плане предоставляет собой серьезную угрозу", - сказал он выступая на конференции по вопросам безопасности в городе Аспене (штат Колорадо).

Он отметил, что Россия обладает "самым большим военным потенциалом" из всех стран, которые могут угрожать Соединенным Штатам. Кроме России он назвал также Иран, Китай и Северную Корею, отметив, что северокорейская угроза на настоящем этапе является самой острой.

Генерал отметил, что для противостояния российским военным возможностям следует развивать взаимодействие с НАТО.

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Интерфакс-Украина
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