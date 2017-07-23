Боевики за сутки 18 раз обстреливали позиции сил АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошедшие сутки не стали полностью спокойными. Если с полуночи и до 18 часов в зоне АТО наблюдалось относительное затишье, то уже в вечернее время боевики вновь активизировали огневые провокации… В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. В наиболее острых ситуациях, силы АТО открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Луганском направлении после 18.00 боевики обстреливали позиции сил АТО в окрестностях Новозвановки, Желтого, Новотошковского и Крымского из гранатометов и стрелкового вооружения.

На Донецком направлении боевики дважды, в 20.00 и 21.30, обстреливали позиции ВСУ вблизи Авдеевки из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Район шахты Бутовка боевики обстреливали из гранатометов, а Луганского – из вооружения БМП.

На Мариупольском направлении боевики из минометов обстреливали Красногоровку около 20.00 и 22.00.