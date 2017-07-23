Прокуратура требует пожизненного заключения фермера, убившего бизнес-партнера и ранившего милиционера

Прокуратура Харьковской области обжалует приговор 45-летнему фермеру, который в сентябре 2014 года застрелил своего бизнес-партнера, а затем выстрелил в милиционера.

"Лозовскрй горрайонный суд оправдал мужчину по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины). Вместе с тем суд признал фермера виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы... Не согласившись с оправдательным приговором суда по ст. 348 УК Украины и слишком мягким наказанием, назначенным по ч. 1 ст. 115 УК Украины прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию",- сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, в сентябре 2014 года правоохранители прибыли по вызову в помещение конторы одного из сельхозпредприятий в с.Совхозное Близнюковского района Харьковской области. Заявитель жаловался, что бизнес-партнер угрожает его убить. Во время этого разговора в контору ворвался пьяный обвиняемый и выстрелом в грудь убил заявителя, затем выстрелил в одного правоохранителя и направил оружие в сторону второго. Но третий выстрел попал в потолок, потому что правоохранители схватили ружье и задержали стрелявшего.

Прокуратура требовала пожизненного заключения обвиняемого. Но суд поверил аргументам подсудимого, который утверждал, что второй и третий выстрелы произошли случайно.

"В то же время, на стадии досудебного расследования проведены баллистическая экспертиза и следственные эксперименты с участием обвиняемого и свидетелей не подтверждают случайность выстрелов", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.