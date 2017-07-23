Боевики обесточили Донецкую фильтровальную станцию – Украинская сторона СЦКК

В субботу, около 19.20, была обесточена и прекратила работу Донецкая фильтровальная станция, что является очередной провокаций со стороны боевиков ОРДО, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

Согласно сообщению на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук, о ЧП на ДФС Украинскую сторону СЦКК уведомили сотрудники станции. При этом, в течение 20 минут боевики заявили о якобы начале обстрела Вооруженными силами Украины, приведшем к обесточиванию станции.

"Украинская сторона уверена, что этот фейковый обстрел ни что иное, как инсинуация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ. Это уже вторая подобная попытка организована НВФ ОРДО за два последних дня", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

Украинская сторона СЦКК напомнила, что боевики НВФ ОРДО не первый раз используют ситуацию с работой ДФС для дискредитации ВСУ и создания напряженности по обе стороны линии разграничения.

"Очередная остановка ДФС и имитация обстрела вблизи Васильевки наглядно демонстрируют, что руководство ОРДО продолжает цинично игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения и стремится к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - отмечают в сообщении.