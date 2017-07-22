Американские демократы опасаются затягивания процесса принятия дополнительных санкций против РФ

Конгрессмены-демократы в США выразили в субботу опасение, что процесс принятия дополнительных санкций против России может затянуться по причинам технического характера.

Проблема заключается в том, что в законопроект об этих мерах, согласованном представителями республиканцев и демократов в палате представителей, добавлен раздел о санкциях по КНДР. Это, по мнению демократов, может усложнить процесс утверждения законопроекта в верхней палате конгресса.

"Мы поддерживаем усиление санкций против Северной Кореи. В палате представителей подобные меры уже одобрили. Но я опасаюсь, что решение добавить эту тему в данный законопроект может привести к затягиванию процесса одобрения в сенате по причинам формального характера", - отмечает в заявлении лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси.

"Крайне важно, чтобы добавление КНДР в пакет санкций не помешало конгрессу немедленно одобрить законопроект по России и отправить его на подпись к президенту до августовских каникул", - добавила она.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессу следует принять "мощный" закон о санкциях.

"Я ожидаю, что палата представителей и сенат будут действовать быстро в том, что касается этого законопроекта. Его должны поддерживать обе партии", - подчеркнул он в заявлении.

Ранее сообщалось, что в палате представителей завершили согласование законопроекта по дополнительным санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Ожидается, что голосование должно пройти во вторник.

Западные СМИ подчеркивают, что поскольку данный документ отличается от варианта, одобренного ранее сенатом, то сенаторам потом предстоит проголосовать по варианту законопроекта, разработанного палатой представителей. Только после этого документ может быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.