В Мосуле в ходе операций против ИГ задержали 26 иностранцев- СМИ

Сотрудники иракских служб безопасности задержали 26 иностранцев в Мосуле по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки ИГ, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП)

Агентство отмечает со ссылкой на сотрудников иракской разведки и на следователей, что речь идет о двух мужчинах, восьми детях и 16 женщинах. Всех их перевезли в Багдад.

"Источники сообщают, что некоторые задержанные приехали в Ирак из Чечни. Женщины - из России, Ирана, Сирии, Франции, Бельгии и ФРГ", - пишет АП.

По данным собеседников агентства, женщины, чьи мужья присоединились к террористам, служили в службе обеспечения безопасности, сформированной ИГ. О двух мужчинах АП подробностей не приводит. Ожидается, что детей передадут властям стран их происхождения, а взрослым предъявят обвинения в терроризме.