СБУ разоблачила предприятие, сотрудничавшее с боевиками ОРЛО в проведении оперативно-технических мероприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коммерческое предприятие, сотрудничавшее с террористами т.н. "ЛНР" в проведении оперативно-технических мероприятий на территории проведения Антитеррористической операции заявил глава СБУ Василий Грицак в ходе брифинга, сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно заявлению В.Грицака, оперативники СБУ провели ряд обысков в помещениях фирмы, специализирующейся на изготовлении и реализации технических средств для установления местонахождения мобильных терминалов, специальных комплексов для скрытой регистрации аудио- и видео- информации.

"Основанием для проведения обысков стала информация о том, что представители фирмы якобы помогают террористам в проведении оперативно-технических мероприятий в районе АТО. Эта информация нашла подтверждение: во время обысков на компьютерах работников фирмы было обнаружено переписку с представителем т.н. "ЛНР". Также подтвердилось предоставление боевикам программного обеспечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Такая помощь позволяет террористам использовать эти специальные технические средства против украинских военных, правоохранителей и волонтеров", - заявил В.Грицак в ходе брифинга.

По итогам обысков правоохранители изъяли 141 спецтехсредство, произведенное вне лицензионной деятельности и не учтенное в документах и $200 тыс. наличными, происхождение которых коммерсанты не смогли объяснить.

Рассматривается вопрос о квалификации действий должностных лиц предприятия как пособничества деятельности террористической организации.

Кроме того, В.Грицак отметил, что, в контексте данного дела, СБУ уже начали обвинять в "наездах на бизнес". "Мы к этому уже привыкли, но нам важна и поддержка жерналистов и общественности", - добавил он.