22 июля – день покоя в зоне АТО – штаб

По состоянию на 18.00 субботы, 22 июля, боевики совершили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"День покоя. Именно так можно охарактеризовать 22 июля в зоне проведения АТО. В предыдущие дни боевики наращивали огневые провокации и за сутки в среднем фиксировалось до 30 случаев нарушения перемирия. Сегодня же, в светлое время суток, вдоль линии разграничения было тихо", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

Два обстрела боевики совершили ночью – не прицельно были обстреляны позиции ВСУ в окрестностях Крымского и Широкино.

Днем боевики обстреляли окрестности поселка Донец из гранатомета.

"Относительное затишье в зоне АТО, прежде всего, связано с адекватными и асимметричными действиями украинских воинов на предыдущие огневые провокации. За прошедшие дни враг понял - силы АТО не только держат прочную оборону, но и способны заставить противника дорого заплатить за нарушение мира", - отмечают в сообщении.