Водитель легковушки погиб, 9 пассажиров маршрутки травмированы в ДТП в Запорожской области

Столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси произошло в субботу утром в Запорожской области, возле н.п.Васильевка. Водитель легковушки погиб, 9 пассажиров микроавтобуса получили травмы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, ДТП произошло приблизительно в 2 км от районного центра, на пути Васильевка - Днепрорудный. По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси, перевозившем 19 пассажиров.

"В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте происшествия, а девять пассажиров маршрутки с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование.