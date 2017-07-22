Глава СБУ о встрече Рабиновича и Карпюка в тюрьме: Важны действия и намерения помочь освобождению

В Службе безопасности Украины считают важными действия и намерения по освобождению осужденного в РФ гражданина Украины Николая Карпюка и других незаконно заключенных, независимо от того, представители какой политической силы предпринимают такие шаги.

"Он (народный депутат Украины Вадим Рабинович - ИФ) сделал хоть что-то, чтобы поддержать Карпюка", - сказал глава СБУ Василий Грицак на брифинге в субботу в Киеве, комментируя встречу В.Рабиновича с Н.Карпюком в колонии "Владимирский централ", видео которой сам нардеп разместил на своей странице в Фейсбуке.

По словам В.Грицака, не важно, какие депутаты посещают, "важны сами действия и намерения поддержать и попытаться содействовать освобождению".

Глава подкомитета Верховной Рады по правам человека, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович вечером 19 июля выложил на своей странице в Фейсбуке видео встречи с украинским политзаключенным Н.Карпюком, подписав "Это "Владимирский централ"". Депутат отметил, что добивался этой встречи два года, а также спрогнозировал, что шансы на освобождение Н.Карпюка "очень большие".

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Н.Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима. 26 октября того же года Верховный суд России признал законным приговор этим украинским гражданам, осужденным по делу "об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО".