Украина передаст в Международный суд ООН информацию о ДРГ, в состав которой входил Агеев

В ближайшее время Украина передаст в Международный суд ООН очередные доказательства о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности, информацию о ДРГ, в состав которой входил контрактник ВС РФ Виктор Агеев, задержанный на Донбассе, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"СБУ приводит очередные доказательств российской агрессии попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, которые в ближайшее время будет предано в Международный суд в Гааге" – сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

По его словам, будет передана информация о выявлении ДРГ так называемой четвертой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса "ЛНР". Во время боя два боевика были уничтожены, четыре – взяты в плен. В состав группы входили два гражданина РФ, один из них убит, второй – В.Агеев - задержан.