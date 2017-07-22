События

14:45 22.07.2017

Журналистка издания "Страна.ua" Стася Рафал погибла в ДТП

Специальный корреспондент интернет-издания "Страна.ua" Стася Рафал погибла в ДТП в Одесской области, сообщается на сайте издания.

Трагедия произошла в субботу около часов утра возле села Троицкое на трассе Киев-Одесса.

"Микроавтобус, на котором в Одессу ехала Стася, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил на средней полосе трассы. Прибывшая "Скорая" констатировала смерть", - сообщило издание.

В результате ДТП пострадала еще одна журналистка, которую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в Любашевскую больницу.

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Интерфакс-Украина
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