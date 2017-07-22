События

13:50 22.07.2017

Наблюдатели СММ ОБСЕ спустя 3 часа покинули блокпост в Новоазовске

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которых более трех часов держали на блокпосту в Новоазовске (Донецкая обл., территория, неподконтрольная Украине), уехали, но намерены вернуться.

"После более 3 часов ожидания СММ уезжает из Новоазовска, но вернется. СММ продолжает мониторить и добиваться полного доступа по всей Украине согласно мандату", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ в микроблоге в Твиттере в субботу днем.

Ранее СММ ОБСЕ сообщала, что два их патруля остановили на блокпосту в Новоазовске. При этом другой гражданский транспорт пропускали.

Кроме того, наблюдатели фиксировали движение транспортных средств военного типа в направлении от и к границе Украины с Россией неподалеку от блокпоста.

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Интерфакс-Украина
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