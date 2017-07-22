События

13:42 22.07.2017

Украинские пограничники продолжают фиксировать попытки граждан незаконно попасть в Крым

Украинские пограничники все чаще фиксируют попытки незаконного пересечения административной границы с аннексированным Крымом.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины, накануне в районе населенного пункта Преображенка (Чаплинский район Херсонской области) вблизи админграницы пограничники Херсонского отряда обнаружили двух граждан, которые пытались попасть на территорию оккупированного полуострова в обход контрольного пункта въезда-выезда "Каланчак". Один из нарушителей оказался ранее судимым за совершение кражи.

Кроме того, в субботу утром пограничники этого же отряда задержали еще одного гражданина, который пытался незаконно попасть в АР Крым в обход КПВВ.

В обоих случаях нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, указали в погранведомстве.

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Интерфакс-Украина
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