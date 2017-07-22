События

11:59 22.07.2017

Российские военные на Донбассе формируют подразделения из бывших заключенных

Некомплект в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов (АК) ВС РФ на Донбассе обусловил набор в подразделения по контракту лиц с уголовным прошлым, информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в субботу, в 11 отдельном мотострелковом полку (Донецк) и 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ формируются подразделения из лиц, отбывших наказание за ранее совершенные преступления.

"После проведения ускоренной подготовки эти подразделения направляются на передовые позиции. Как правило, за ними под видом резерва размещаются т.н. "группы немедленного реагирования" на бронированных боевых машинах, которые выполняют функции "заградительных отрядов", - пояснила разведка.

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Интерфакс-Украина
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