В Сумской области задержаны трое граждан РФ – нарушителей границы Украины

Пограничный наряд в ночь на субботу задержал в Сумской области троих нарушителей государственной границы Украины.

"Трое мужчин оказались гражданами Российской Федерации, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Как выяснилось, 39-летний мужчина имел при себе военный билет, 27-летний - внутренний паспорт гражданина РФ, а 15-летний - не имел никаких документов, удостоверяющих личность.

Задержанных доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления необходимых процессуальных документов.

За незаконное пересечение государственной границы Украины на 27-летнего россиянина составлены материалы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, 39-летний мужчина задержан до 3-х суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение госграницы также будет привлечен к административной ответственности. Что касается несовершеннолетнего, то его передадут представителям службы по делам детей Краснопольской райгосадминистрации (Сумская область) для принятия определенных законодательством соответствующих мероприятий.