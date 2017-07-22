События

09:07 22.07.2017

Порошенко выразил благодарность освободителям Северодонецка, Лисичанска, Рубежного по случаю третьей годовщины избавления от агрессора

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупации.

"Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса", - говорится на Фейсбук странице главы украинского государства в субботу утром.

"Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!", - подчеркнул президент.

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Интерфакс-Украина
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