Порошенко выразил благодарность освободителям Северодонецка, Лисичанска, Рубежного по случаю третьей годовщины избавления от агрессора

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупации.

"Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса", - говорится на Фейсбук странице главы украинского государства в субботу утром.

"Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!", - подчеркнул президент.