События

07:01 22.07.2017

Один украинский военный погиб, двое получили ранения за прошедшие сутки в зоне АТО

Один украинский военный погиб, двое получили ранения в результате 11 обстрелов со стороны боевиков за прошедшие сутки, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

"Силы АТО потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Около 21:00 незаконные вооруженные формирования из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Мариуполя. В результате обстрела пострадали четыре мирных жителя, из них двое детей - трехлетняя девочка и девятилетний мальчик. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, на мариупольском направлении, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по опорным пунктах сил АТО вблизи Гнутово и Широкино. Ответным огнем украинские военные заставили противника прекратить обстрел.

На донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка.

На луганском направлении около 18 часов боевики дважды обстреляли из гранатомета и миномета позиции сил АТО в Крымском.

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Интерфакс-Украина
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