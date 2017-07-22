Ремонт пострадавших домов от взрывов на арсенале в Балаклее должно быть закончено до начала отопительного сезона – Светличная

Строительно-восстановительные работы в Балаклее (Харьковская обл.), пострадавшей в результате взрывов на артскладах Министерства обороны в марте этого года, проходят согласно установленным графикам и должны быть закончены до начала отопительного сезона, заявила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

"Это касается и ремонтных работ, и перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Жители Балаклеи должны встретить зиму в теплых домах: с отоплением и качественным ремонтом. Поэтому прошу строительные организации сконцентрироваться на работах. В сентябре все должно быть готово", - цитирует пресс-служба Ю.Светличную.

По данным ХОГА, в восстановлении Балаклеи задействована 21 строительная компания. На данный момент работы завершены на 26 жилых домах (22% от общего количества поврежденных), в стадии завершения - работы по 91 дому (78%). В поврежденных многоквартирных домах и объектах социальной сферы уже восстановлено 97% кровли, продолжаются работы по установке дверей. Проведен капитальный ремонт пяти квартир в многоквартирном доме по ул. Арсенальной, которые полностью выгорели в результате пожара. Кроме того, 16 домов по той же улице переводятся на индивидуальное отопление, поскольку котельная, обеспечивавшая их теплом, разрушена.

В частном секторе за счет благотворительной помощи уже отремонтировано 95% кровель и 70% окон. Восстановительные работы проведены в 213 домах из 228.

Ю.Светличная поручила главе Балаклейской райгосадминистрации Степану Масельскому создать в районе комиссию, которая будет реагировать на жалобы населения относительно выполнения ремонтных работ, и вместе с подрядчиками устранять недостатки.

Кроме того, Ю.Светличная сообщила, что инициирует проведение финансовой инспекции для проверки использования бюджетных средств на восстановительных работах.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта начались взрывы на территории 65 арсенала (в/ч 1652), неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждено 228 домов, 2 разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

Кабинетом министров Украины на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации было выделено 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета - еще 10 млн грн.Кроме того, для оказания материальной помощи пострадавшим из областного бюджета было выделено 30 млн грн, из районного - 5 млн и из городского - 4,5 млн грн.