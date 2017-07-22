События

03:59 22.07.2017

В Харькове обнаружена группа нелегальных мигрантов, предположительно из Бангладеш – полиция

В Харькове во время проведения спецоперации в одной из квартир дома по ул. Дизельная правоохранители разоблачили группу нелегальных мигрантов

"Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Харьковской области обнаружили пять человек без каких-либо документов, удостоверяющих личность и законность пребывания на территории Украины. С их слов, они являются гражданами республики Бангладеш", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам иностранцев, они попали на территорию Украины вне пункта пропуска и планировали отсюда перебраться в одну из стран Евросоюза.

Нелегальные мигранты переданы сотрудникам Главного управления Департамента миграционной службы Украины в Харьковской области для дальнейшего привлечения к административной ответственности по ч.1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КоАП и решения вопроса о принудительном возвращении из Украины на родину.

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Интерфакс-Украина
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