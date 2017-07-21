Четыре мирных жителя ранены в результате ночного обстрела боевиками Марьинки – украинская сторона СЦКК

Четыре жителя Марьинки ранены в результате обстрела боевиками, сообщает пресс-центр АТО в Фейсбук по информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

"В результате обстрела из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия жилых домов по улице Молодежной и героев Чернобыля, были ранены четверо местных жителей", - говорится в сообщении.

По информации украинской стороны СЦКК боевики около 21:00 обстреливали позиции сил АТО в районе Марьинки и под огонь противника также попали жилые кварталы населенного пункта.

Все пострадавшие доставлены в Кураховскую районную больницу. "Девочка трех лет получила осколочное ранение передней стенки живота, девятилетний мальчик - осколочное ранение спины, правой голени и плеча, 19-летняя женщина - осколочное ранение левого предплечья и левого бедра, женщина 1963 года рождения - осколочное ранение левого бедра", - отмечают в штабе.

Состояние всех пострадавших врачи характеризуют, как удовлетворительное.