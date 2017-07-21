Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в пятницу подал в отставку в связи с несогласием с руководством по кадровым вопросам, сообщает агентство AP со ссылкой на собственные источники. По его информации, Спайсер был против состоявшегося ранее в пятницу назначения на пост директорам по связям Энтони Скарамуччи.

По сообщению американских СМИ, президент США Дональд Трамп просил Спайсера остаться на своем посту, но тот отказался, так как убежден, что назначение Скарамуччи - это серьезная ошибка.

О том, что финансист Энтони Скарамуччи принял предложение Трампа занять пост директора по связям в Белом доме, сообщил в пятницу телеканал ABC. Бывший директор по связям администрации Трампа Майк Дабке покинул пост в мае. С тех пор временным директором был пресс-секретарь Белого дома Спайсер.

Скарамуччи часто выступал в роли защитника Трампа на американском телевидении, а также работал в "Трамп Тауэр" в период формирования новой американской администрации.