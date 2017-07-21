Грузия за полгода нарастила экспорт алкоголя в полтора раза

Грузия в январе-июне 2017 года экспортировала 40 млн 911,5 тыс. литров алкогольных напитков, что на 54% больше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает Национальная служба статистики. Экспорт виноградного вина вырос на 63,6% - до 24 млн 697,8 тыс. литров, спирта и крепких спиртных напитков - на 42,3%, до 16 млн 213,7 тыс. литров.

По данным статслужбы, выручка от экспорта алкогольных напитков за шесть месяцев текущего года составила $121,1 млн (рост на 41,3%), в том числе от экспорта виноградного вина было получено $70,7 млн (рост на 53%), крепких спиртных напитков и спирта - $50,4 млн (рост на 27,6%). В общем объеме экспорта страны выручка от поставок алкогольной продукции на внешний рынок за отчетный период составила 9,8%.

В январе-июне 2017 года поставки грузинского вина осуществлялись в 44 стран (против 40 стран в первом полугодии прошлого года), спирта и спиртных напитков - в 17 стран (13 стран). Крупнейшим импортером была Россия, куда было поставлено 14 млн 981,5 тыс. литров вина (60,7% всего экспорта вина) и 2 млн 588,6 тыс. литров крепких спиртных напитков (16% их экспорта).

Как сообщалось ранее, в 2016 году Грузия экспортировала 56 млн 450,2 тыс. литров алкогольных напитков, что на 60% больше, чем годом ранее. Экспорт вина составил 37 млн 602,3 тыс. литров (рост на 38,5%), спирта и крепких спиртных напитков - 18 млн 847,3 тыс. литров (рост в 2,3 раза). На долю России в прошлом году пришлось более половины всего экспорта грузинской алкогольной продукции.