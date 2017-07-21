Три палестинца стали жертвами столкновений в Восточном Иерусалиме

Три палестинца погибли в результате столкновений с израильскими военными в Иерусалиме, сообщает в пятницу газета "Гаарец".

Также сообщается, что более 190 человек получили ранения. Беспорядки в городе начались после ужесточения мер безопасности на Храмовой горе из-за нападения на полицейских несколько дней назад.

Полиция заявила, что применила слезоточивый газ, чтобы разогнать палестинцев, которые бросались камнями и пытались прорваться через полицейскую баррикаду на улице. Столкновения также произошли в других частях Восточного Иерусалима, а также на контрольно-пропускном пункте Коландия между Рамаллахом и Иерусалимом.

Израильские власти временно запретили вход на территорию Храмовой горы палестинским мужчинам в возрасте до 50 лет.