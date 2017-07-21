События

21:27 21.07.2017

Буря свалила во Львове около двух десятков деревьев

Около двадцати деревьев упали в результате бури, пронесшейся над Львовом в пятницу.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, в Лычаковском районе сильный ветер свалил 13 деревьев, два из них упали на автомобили.

Кроме того, ветер сорвал балконный козырек с дома на улице Пасичной, козырек также упал на автомобиль.

Поблизости памятника Тарасу Шевченко в центре города упавшее дерево попало сразу на два автомобиля. На проспекте Чорновола провалилось дорожное покрытие.

Помимо этого, зафиксированы случаи повреждения линий электропередач.

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Интерфакс-Украина
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