События

19:00 21.07.2017

Боец ВСУ ранен у Новгородского, количество обстрелов днем снизилось до 5

После активизации боевиков в прошедшие двое суток пятница характеризуется как относительно спокойный день, поскольку с полуночи и до 18.00 боевики 5 раз нарушили перемирие, в результате чего был ранен боец Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Огнем в ответ наши военные заставили противника прекратить обстрелы… Стоит добавить, что дневное затишье нередко бандформирования используют для подготовки ночных провокаций. В то же время отметим, что силы АТО находятся в полной боевой готовности к любым агрессивным действиям противника", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 пятницы, обнародованной на странице в "Фейсбук".

Так, на мариупольском направлении около полуночи бандформирования из минометов различных калибров били по украинским военным в Водяном.

"А почти в 2.00 в результате обстрела наших позиций вблизи Новгородского, что на донецком направлении, огнестрельное ранение получил боец сил АТО", - говорится в сводке.

На луганском направлении вражеские огневые провокации зафиксированы в районе поселков Донец и Крымское.

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