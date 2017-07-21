Инцидент в АП произошел с использованием фальшивого удостоверения издания "Деловая столица"

В издательской группе (ИГ) "Картель" заявляют, что активистка, попытавшаяся провести акцию в администрации президента Украины, использовала фальшивое удостоверение газеты "Деловая столица", входящей в состав ИГ "Картель". ЧАО "Картель" подало заявление в Национальную полицию из-за использования фальшивого документа.

"Сегодня на пресс-конференции в администрации президента Украины произошел инцидент. Одна из якобы журналисток пришла по фальшивому удостоверению издательской группы "Картель", в состав которой входит "Деловая столица". ЧАО "Картель" сообщает, что удостоверение данной особе никогда не выдавалось и удостоверение под этим номером принадлежит нашему штатному сотруднику", - говорится в официальном заявлении пресс-службы ИГ "Картель".

По поводу использования фальшивого удостоверения ЧАО "Картель" подало заявление в Национальную полицию, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в пятницу днем спустя несколько минут после начала церемонии подписания межправительственных договоров в присутствии глав Украины и Беларуси молодая девушка скинула с себя пиджак, под которым отсутствовала иная одежда, и таким образом оголила грудь, на которой было написано "Жыве Беларусь!". Эти же слова она выкрикивала все время, пока присутствующие на мероприятии сотрудники государственной охраны не вывели ее, на чем инцидент был исчерпан.

Сотрудник пресс-службы главы Украинского государства подтвердил, что эта девушка прошла на событие как аккредитованный сотрудник СМИ. Ряд украинских интернет-изданий сообщают, что устроившую акцию девушку зовут Анжелина Диаш и она является активисткой движения "FEMEN". В СМИ также появилась информация, что девушка предъявляла удостоверение журналистики газеты "Деловая столица".

В самом движении подтвердили, что одна из их активисток "совершила акт секстремизма": "Прорвавшись сквозь охрану, топлесс активистка выкрикивала лозунги "Жыве Беларусь!" и "Стоп диктатура!".

Сотрудники Печерского райуправления полиции и Управления государственной охраны (УГО) проводили профилактическую беседу с активисткой.