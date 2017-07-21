МККК приветствует договоренность о зоне безопасности в районе насосной станции у Васильевки и ДФС

Международный комитет Красного Креста (МККК) приветствует достигнутую 19 июля в Минске договоренность о создании зоны безопасности вдоль контактной линии в районе насосной станции возле с. Васильевка и Донецкой фильтровальной станции (ДФС), а также намерен продолжить обсуждение создания дополнительных зон безопасности.

"Это очень важный шаг в правильном направлении, и мы надеемся, что эта договоренность (предусматривает создание зоны безопасности вокруг обоих сооружений водоснабжения, откуда должны быть выведены войска и военная техника, а также прекращены любые военные операции – ИФ) будет как можно быстрее выполнена. Заботясь о местном мирном населении, обе стороны должны соблюдать правила: эти зоны не должны обстреливаться или использоваться для развертывания военных подразделений или планирования боевых действий", - отметил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн, которого цитирует пресс-служба МККК в пятницу.

В Комитете напомнили, что они уже более года обсуждают создание зон безопасности вокруг ряда объектов критически важной инфраструктуры. МККК предложил создать такие зоны безопасности: насосная станция третьего подъема канала Северский Донец – Донбасс, насосная станция первого подъема возле с.Васильевка и Донецкая фильтровальная станция, Верхнекальмиусская фильтровальная станция (в Донецкой области); водопровод в районе г.Золотое/Первомайское (с.Карбонит) и Петровского водозабора (в Луганской области). Предложения и их подробная реализация обсуждались с представителями украинских органов власти, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителями неконтролируемых украинской властью территорий в Донецкой и Луганской областях.

"Международный комитет Красного Креста продолжит обсуждать создание дополнительных зон безопасности, чего можно достичь только с согласия всех сторон непосредственно или с привлечением нейтрального посредника. МККК всегда готов выступать в роли такого нейтрального посредника и способствовать работе между заинтересованными сторонами", - подчеркивается в сообщении.