ОБСЕ продлила мандат своих наблюдателей в российских ПП "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной

Постоянный совет ОБСЕ одобрил решение о продлении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной до 31 октября 2017 года.

В обнародованном в пятницу комментарии Министерства иностранных дел Украины по этому поводу отмечается, что украинское внешнеполитическое ведомство "принимает во внимание решение". При этом в МИД Украины сообщили, что разочарованы позицией Российской Федерации, которая остается единственным государством в ОБСЕ, препятствующим расширению мандата Миссии на весь участок границы, прилегающей к временно неконтролируемой правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Расцениваем такие действия Российской Федерации как сознательное нежелание способствовать деэскалации ситуации на Донбассе и намерение продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования и боеприпасов, регулярных войск, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины", - подчеркнули в министерстве.

Также в МИД Украины призвали российскую сторону к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, в т.ч. по обеспечению всеобъемлющего и постоянного мониторинга ОБСЕ на границе, что является критически важным для деэскалации ситуации на Донбассе".