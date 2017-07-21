События

18:22 21.07.2017

Свитолина и ее бойфренд-критетчик пытаются обучить друг друга "своему" виду спорта

Первая ракетка Украины Эллина Свитолина призналась, что учится играть в крикет у своего бойфренда, игрока сборной Англии по крикету Риса Топли, а он в свою очередь пытается играть в теннис.

"Я пытаюсь играть немножко в крикет тоже, потому что у него в доме есть тренировочное поле, а он постоянно меня тащит на теннисный корт, потому что это один спорт, который он еще не освоил", - сказала Э.Свитолина на пресс-конференции в Харькове в пятницу.

По ее словам, ее возлюбленный помимо крикета, играет в футбол, баскетбол, увлекается гольфом, однако теннис пока ему дается с трудом.

"К теннису у него нет способности. В крикете очень много работают кистью, особенно, когда кидают, а он кидает. И он слишком бьет по забору. У него очень быстро работает кисть, поэтому он не может контролировать. Один час мы работали над подачей, я ему пыталась подачу поставить, но, к сожалению, это очень тяжело", - сказала Э.Свитолина с улыбкой.

Э.Свитолина занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована 17 июля на сайте организации.

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