Общественные организации обеспокоены непрозрачностью подготовки законопроектов президента об ограничении е-декларирования антикоррупционеров

Представители общественных организаций обеспокоены непрозрачностью подготовки президентских законопроектов об отчетности общественных организаций и ограничении электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

"В администрации президента было заявлено, что якобы работали (законопроекты – ИФ) с общественными организациями. Такой работы не было … их (представителей общественности – ИФ) пригласили за час перед внесением президентом этих законопроектов в парламент, чтобы показать и помахать перед ними: "Вот, мы подготовили законопроекты". Это не работа с общественными организациями", - отметила председатель ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева в ходе дискуссии "Государство и гражданское общество: правила игры" в пятницу в Киеве.

По ее словам, нормы этих законопроектов противоречат общеевропейскому праву, "это касается и приватности многих сведений, и избирательности".

Она подчеркнула, что основным получателем зарубежной донорской помощи являются государственные институции, однако государство намерено контролировать не себя, а общественные организации.

Представитель политического отдела представительства ЕС в Украине Хенрик Ларсен отметил избирательность в подходе к сдаче отчетности юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, которую предлагает законопроект.

"Нас больше всего беспокоят дополнительные обязательства для частных предприятий, которые будут обязаны предоставлять дополнительную финансовую отчетность о средствах, которые они получают от международных организаций", - отметил Х.Ларсен.

По его словам, непонятно, почему юридические лица, получающие международную помощь, не обязаны предоставлять финансовую отчетность, а частные лица - обязаны.

По словам главного эксперта антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Ольги Айвазовской, законопроект дает возможность лишить статуса неприбыльных общественные организации, но не формирует позицию или процедуру его восстановления. "Для неправительственной организации существует презумпция виновности в случае не сдачи отчета – ей начисляются очень серьезные штрафы, а руководители подпадают под уголовную и административную ответственность", - отметила О.Айвазовская.

Она подчеркнула, что отчетность должна быть, но она должна быть адекватной и пропорциональной. По ее мнению, вводить отчетность лишь для физических лиц- предпринимателей, получающих международную помощь – несправедливо, ведь согласно украинскому законодательству коммерческие юридические лица не должны сдавать эту отчетность. "Отчетность должна быть, я за отчетность. Вопрос в том, какова ее форма и какие санкции. Если неправительственная организация подала отчет с ошибкой и не имеет права на уточнение или не имеет права на предоставления повторного отчета - это означает, что презумпция невиновности практически не работает", - сказала О.Айвазовская.

По ее словам, накануне 2019 года, который будет трудным для Украины и в политическом, и в геополитическом, и в общественном контексте, в связи с проведением выборов, инструмент отчетности может использоваться против неправительственного сектора.

Народный депутат Светлана Залищук (фракция "Блок Петра Порошенко") считает, что данные законопроекты "это попытка ограничить влияние общественных организаций".

С коллегой согласен и народный депутат Мустафа Найем из фракции БПП: "Этим законом они в действительности хотят сделать только одно – получить инструмент для давления на общественные организации".

Однако депутат не намерен разрабатывать альтернативный законопроект: "Во-первых, мы не успеваем, а во-вторых, не может быть какой-либо альтернативы злу".

В то же время М.Найем считает позитивным намерение исключить из законодательства норму о е-декларировании общественных деятелей и организаций.