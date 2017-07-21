События

17:45 21.07.2017

Президент ФРГ подписал закон о легализации однополых браков

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, легализующий брачные союзы между лицами одного пола и усыновление ими детей, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Закон вступит в силу не ранее 1 октября этого года.

Законопроект о разрешении однополых браков был одобрен депутатами бундестага 30 июня. Тогда в поддержку законопроекта проголосовали 393 депутата, 226 - высказались против него.

С 2001 года в Германии были разрешены лишь так называемые гражданские партнерства, в рамках которых граждане получали ряд налоговых льгот.

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